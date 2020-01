Accoglienza e integrazione dei migranti: vertice in Prefettura sulle iniziative da sviluppare a Foggia e in provincia

Un vertice per l'esame congiunto delle iniziative da sviluppare in materia di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri. E' quello convocato per domani, 30 gennaio, alle 16.30, dal prefetto Raffaele Grassi.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare la Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Foggia, i Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia e le commissioni straordinarie dei Comuni di Cerignola, Manfredonia e Mattinata.