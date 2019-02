Raffiche di vento spazzano via impalcatura a Vieste: paura a 'Marina Piccola'

Raffiche di vento su Vieste, dove da questa mattina sono numerose le segnalazioni per rami di alberi da mettere in sicurezza e intonaci pericolanti.

Attimi di panico, questa mattina, per il crollo di una impalcatura "spazzata" via dal vento forte a Marina Piccola, in pieno centro. Fortunatamente l'episodio non ha provocato danni a cose o persone. Sul posto le "Giacche Verdi".

