Raffiche di vento sul Gargano, bloccata la 'Macchia-Monte' e un tratto della 'Garganica': il sindaco D'Arienzo chiude le scuole

Il vento travolgente delle ultime ore non ha risparmiato neppure i comuni del Gargano. Come annuncia il sindaco Pierpaolo d'Arienzo, la Sp 55 Macchia-Monte e la SS89 direzione Monte-Mattinata (dove per il forte vento due mezzi pesanti si sono adagiati sullo spartitraffico) sono bloccate: "Abbiamo molte situazioni emergenziali. Ci segnalano che le condizioni meteo sono ancora in peggioramento".

Il primo cittadino ha inoltre istituto il Centro Operativo Comunale: "Sto per firmare l'ordinanza di chiusura delle scuole, da questo pomeriggio e per tutta la giornata di domani. Cercate di uscire solo se necessario".