Polizia ‘pizzica’ venditori ambulanti abusivi: tutti pregiudicati, eseguiti i daspo urbani

Ieri, nell’ambito dei Servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica connessi al Controllo Straordinario del Territorio e finalizzato al contrasto del fenomeno illegale con particolare riguardo all’abusivismo commerciale, sono stati eseguiti servizi di controllo del territorio espletati in diverse giornate da parte della Polizia di Stato, unitamente al personale della Polizia Locale, attraverso l’impiego di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine, un equipaggio della Squadra Mobile e due della Polizia Locale.

Sono state controllate tre postazioni di banco stanziale di commercio di frutta e verdura e un venditore ambulante di alimenti. In via Martiri di Via Fani angolo via Rovelli sono stati identificate quattro persone con precedenti penali che vendevano frutta e verdura. Nei confronti di B.V. classe 1984 e P.M., classe 1938, sono stati notificati due daspo urbani, essendo già stati contravvenzionati in passato, e sono state elevate sanzioni ex art. 20 del C.d.S (occupazione stradale), mentre la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo. In via Napoli angolo via Martiri di via Fani, è stato controllato un venditore ambulante di alimenti M.A., classe 1966, con precedenti penali, al quale è stata elevata una sanzione, ex art. 20 del C.d.S., e notificato il provvedimento di daspo urbano. In viale Ofanto angolo via Pino Zaccheria, è stato controllato il banco stanziale di commercio di frutta ed il titolare della licenza C.M., classe 1943, con precedenti penali, è stato sanzionato ex art. 20 del C.d.S. e gli è stato notificato il provvedimento di daspo.

Serrati controlli, finalizzati al recupero del decoro urbano, contrastando fenomeni di abusivismo commerciale, da parte delle Forze di Polizia, continueranno anche nei prossimi giorni per consentire ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza.