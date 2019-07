Ragazzini falciati da auto a Cerignola: la città scende in strada per una veglia di preghiera

Cerignola si stringe attorno alle famiglie dei sei ragazzini vittime di un gravissimo incidente stradale, avvenuto ieri sera, in via Tiro a Segno, alla periferia della città. Sono tutti adolescenti, di 12 e 13 anni, investiti in gruppo da una Fiat Punto guidata da un giovane di 25 anni alla guida.

L'episodio ha scosso profondamente la città. "La nostra comunità scolastica - si legge sulla pagina della Scuola Secondaria di 1° grado 'Pavoncelli' - è profondamente scossa per il tragico incidente di ieri sera che ha coinvolto alcuni nostri alunni. Strigendosi con affetto alle famiglie in queste ore di ansia, organizza per domani sera alle ore 20, nel piazzale antistante la nostra scuola, una veglia di riflessione e preghiera. All’incontro, fortemente voluto dal nostro dirigente, parteciperanno Sua Eccellenza il vescovo, monsignor Luigi Renna e don Carmine Ladogana".

Restano gravi ma stabili le condizioni dei ragazzi: due 13enni sono in prognosi riservata all'ospedale di San Giovanni Rotondo; un'altro, ricoverato sempre a Casa Sollievo della Sofferenza ha ricevuto una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. Sono in prognosi riservata anche altri due adolescenti trasportati rispettivamente all'ospedale di Barletta e al policlinico di Foggia, l'ultimo in coma farmacologico. 30 giorni di prognosi anche per l'ultimo dei ragazzi investiti, anch'egli trasportato agli Ospedali Riuniti.