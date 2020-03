Vandalizzato il portone della scuola Santa Chiara di Foggia

Ignoti hanno danneggiato il portone di ingresso del plesso Santa Chiara, scuola dell'infanzia e Primaria, dell'Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli e Altamura di Foggia. Avrebbero utilizzato un sampietrino per colpire una vetrata, con l'effetto di un proiettile. Sarebbe accaduto nella notte: stamattina la brutta sorpresa. Il lunotto vandalizzato è stato messo in sicurezza. Da sabato, la scuola avrebbe subito pesanti insulti via social.