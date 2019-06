Delinquenti in via Arpi, distrutti i distributori automatici H24: è la seconda volta in pochi giorni

Vandalizzato per la seconda volta nel giro di due settimane. Ancora una volta nel mirino dei malviventi sono finiti i distributori automatici di Exu (Espress For You) in via Arpi a Foggia.

L'increscioso episodio, che ha provocato danni per circa 3mila euro, è avvenuto nella notte appena trascorsa. Amareggiati per l'accaduto i titolari dell'esercizio commerciale aperto H24.

Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere in cui si vedrebbe un soggetto agire in tre momenti differenti.