Torna al suo posto la seduta (vandalizzata e spostata) di piazza Battisti: è caccia ai responsabili

E' stata sistemata, e riposizionata nella sede opportuna, la seduta di piazza Cesare Battisti che, nella notte tra sabato e domenica, era stata vandalizzata e portata al centro dello slargo cittadino da un gruppo di soggetti non ancora identificati.

Sulla vicenda, la polizia locale sta acquisendo i filmati delle telecamere presenti nella zona, che potranno fornire elementi utili alle indagini. Non è il primo caso all'attenzione degli uomini della polizia locale: sempre in materia di atti vandalici, sono stati individuati i responsabili del danneggiamento di una 'campana' per raccolta differenziata del vetro in via Luigi Sturzo, dell'incendio dei cassonetti in via Podgora nonchè del danneggiamento di una fioriera su corso Vittorio Emanuele.