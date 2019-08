Vandali in azione: entrano nella scuola e 'inondano' i locali con la polvere degli estintori

Vandali in azione, ad Orta Nova. Nella notte, ignoti hanno scassinato l'ingresso della palestra della Scuola Elementare (II circolo) del paese e, una volta all'interno, hanno imbrattato i locali scaricando in ogni dove la polvere degli estintori presenti nella struttura.

Ad accorgersi dell'accaduto è stata una pattuglia dei carabinieri impegnata nel consueto controllo del territorio. Intorno alle 2.30, i militari hanno notato la porta della palestra aperta; dal primo controllo effettuato, è emerso che la porta era stata scassinata. Indagini in corso per risalire agli autori del gesto. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.