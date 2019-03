Là dove c'era una giostrina ora c'è...un buco: record di inciviltà a Cerignola, il gioco non dura neanche 24 ore

Ma quanta idiozia e disinteresse nei confronti del bene pubblico (e dei bambini, in questo caso, che ne dovrebbero usufruire) può esserci dietro il gesto compiuto questa notte a Cerignola? Parco Baden Powell, zona San Samuele.

La giostrina che vedete in foto non ha avuto neanche 24 ore di vita: ieri installata, stanotte divelta.

“Mi spiace inaugurare la domenica mattina con questo spiacevole atto che danneggia la comunità” scrive sulla pagina Facebook l’assessore all’Ambiente Annamaria Mininni. Gioco nuovo posizionato ieri 2 marzo, lo scenario che si è presentato questa mattina è un buco. Si tratta di un atto indecoroso ma soprattutto orribile nei confronti dei nostri bambini che aspettavano solo di poter giocare serenamente su un’attrezzatura nuova e sicura. Continueremo a lottare contro queste vili azioni che ledono l’immagine di una città che cresce e cerca di essere vicina ai bisogni dei nostri piccoli cerignolani”.

“Non sono gli unici giochi che stiamo installando – fa sapere a Foggiatoday Mininni-, stiamo provvedendo ad abbellire e a rendere le aree fruibili per i più piccoli in diverse zone della città”. “Risorse di compensazione” ci dice, a beneficio dei bambini. Certo, c’è molta amarezza. “La videosorveglianza privata potrebbe darci una mano ad individuare i vandali in questione. Però andiamo avanti. Non sarà questo atto a fermarci”.

Ore 13.00 - "A seguito di verifiche approfondite apprendiamo che la giostrina è stata vandalizzata e divelta da ignoti, che tuttavia non l'hanno rubata. E' stata la Polizia locale a rimuoverla, anche per evitare danni a persone" precisa a Foggiatoday l'assessore Mininni.