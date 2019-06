Racket e usura, arriva il commissario del Governo: missione a Foggia del prefetto Annapaola Porzio

Mercoledì 19 giugno sarà in missione a Foggia il Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura presieduto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura il prefetto Annapaola Porzio. Ne dà notizia la Prefettura.

Nel programma dei lavori è previsto, alle ore 11.00, un incontro con il Prefetto di Foggia, il Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia, il Procuratore della Repubblica di Foggia e i vertici provinciali delle Forze di Polizia.