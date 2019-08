Prima il litigio, poi la violenza: uomo accoltellato in via San Severo, polizia interroga una donna

Prima il litigio, poi la violenza. E questa, verosimilmente, la dinamica dell'aggressione subita da un uomo di 64 anni, a Foggia, ferito a coltellate in via San Severo, dove lo stesso è stato trovato a terra, sanguinante.

L'uomo è rimasto ferito ad un fianco. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso, lo stesso è ora ricoverato agli Ospedali Riuniti in prognosi riservata. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che hanno anche recuperato l'arma utilizzata per l'aggressione, trovata abbandonata in strada a breve distanza dal posto in cui è stata trovata la vittima. Secondo quanto riferito dall'Ansa, gli inquirenti starebbero valutando la posizione della compagna dell'uomo, una donna di 30 anni più giovane.