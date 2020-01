Orrore a Vico del Gargano: cane sfigurato e ucciso con l'acido

Non ce l'ha fatta il cane randagio che sabato notte è stato ritrovato sfigurato dall'acido per le strade di Vico del Gargano. Non aveva un nome, ma un volto e un'anima, lo sfortunato quattro zampe deceduto per le gravi ferite riportate in seguito all'azione criminale di soggetti spietati e senza cuore.

A darne notizia su Facebook è l'associazione 'Randagiando con Igor per Vico del Gargano': "Sabato Notte questo povero cane è stato ritrovato in questo stato da alcuni volontari che sono subito intervenuti con i primi soccorsi, pensando fosse stato avvelenato. La povera anima sofferente è stata trasportata in stallo presso una volontaria di Rodi ed hanno atteso insieme il veterinario di turno. Durante la notte il nostro sfurtunato amico è volato sul ponte, ma tutti devono sapere che in giro per Vico del Gargano ci sono, purtroppo, individui (ancora ignoti) che usano acido, sì, acido per "giocare".

Sotto choc i cittadini del comune degli innamorati e degli agrumeti. Sono già partite le denunce al comando locale dei carabinieri.