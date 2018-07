Napoletani con precedenti per truffa sorpresi a Foggia nei pressi di esercizi commerciali

Il Questore di Foggia ha emesso due provvedimenti nei confronti di due soggetti napoletani che in seguito ad una segnalazione alla locale sala operativa, sono stati indicati come persone sospette a bordo di un’auto nei pressi di esercizi commerciali.

Identificati dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia, emergeva che i due, non avevano fornito alcuna giustificazione sulla loro presenza in città e in considerazione dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, incluse le truffe, ieri Della Cioppa ha emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio, con diffida a non far rientro a Foggia per i prossimi tre anni.