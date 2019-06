Truffatori in azione sui Monti Dauni, vittime sono anziani. Sindaco lancia l'allarme: "Facciamo attenzione!"

"In questo periodo le nostre comunità sono oggetto d'interesse da parte di male intenzionati che operano truffe in danno di anziani soli o coppie d'anziani sole". Con un post su Facebook il sindaco di Casalvecchio di Puglia lancia l'allarme truffa dopo alcuni episodi avvenuti a Pietramontecorvino e Casalnuovo Monterotaro.

Il primo cittadino spiega: "Il modus operandi consiste in una telefonata al fisso dell'anziano designato come vittima, al quale il malvivente si spaccia per un avvocato, dicendo agli ignari che il loro figlio/nipote ha provocato un incidente stradale ed è stato trattenuto in una caserma dei carabinieri. In cambio lo stesso chiede di cedere dei soldi per l'immediata liberazione. Parliamo di cifre che arrivano a qualche migliaio di euro. I malviventi utilizzano sotterfugi e raggiri facendo leva sulle poche informazioni che riescono a carpire dall'ignaro anziano, che anche truffa compiuta è convinto di avere interloquito con i nipote o il figlio".

Noè Andrano chiede di prestare molta attenzione: "Chiunque legga questo avviso lo condivida e informi quante più persone possibili, proprio per scongiurare il perpetuare di tali truffe in danno dei nostri cari. Qualsiasi segnalazione d'un sospetto può essere fatta agli organi di polizia. (Carabinieri di Casalnuovo Monterotaro 0881/558010 oppure rivolgendosi direttamente al 112).