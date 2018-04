VIDEO | Le nuove strategie dei truffatori per raggirare gli anziani: già sei i casi denunciati dall'inizio dell'anno

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'ultimo caso è stato messo a segno appena due giorni fa: ancora una anziana foggiana nel mirino di truffatori senza scrupoli. Il nuovo 'canovaccio' spacciato alle inconsapevoli vittime si confonde nel via vai di pacchi da consegnare per sedicenti acquisti che, di volta in volta, un figlio o un nipote avrebbe compiuto sulla varie piattaforme internet: acquisto con pagamento alla consegna, e il 'pacco' è presto servito.

Sono 6 i casi denunciati dall'inizio dell'anno: si viaggia su una media di due truffe consumate al mese. Ma sono tanti gli ami lanciati attraverso la cornetta del telefono, in attesa che la vittima di turno abbocchi, rimettendoci danaro, in alcuni casi gioielli di famiglia e quasi sempre la fiducia nel prossimo.