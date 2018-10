Fingono chiamata e truffano dipendente di una pescheria, ma dimenticano il telefono sul bancone: identificati

Come riportato sulle pagine di Brindisireport, due cerignolani di 40 e 45 anni sono stati identificati e denunciati per truffa.

I due uomini sono entrati in una pescheria, si sono rivolti al dipendente fingendo di essere in contatto telefonico con il titolare che in quel frangente non era presente e si sono fatti consegnare la somma contante di 160 euro dando in cambio alcuni barattoli di olive, di scarso valore commerciale.

Traditi dalla fretta di andar via, hanno dimenticato sul bancone il telefono con cui avevano fatto finta di chiamare il proprietario, che nel formalizzare la denuncia ai carabinieri ha consegnato anche il telefono trovato.

I militari hanno quindi analizzato le foto presenti sul telefono e le hanno incrociate con le immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno della pescheria. Sono stati anche riconosciuti dal dipendente.