Vende pellet a prezzo stracciato, incassa il denaro ma non invia la merce: preso truffatore on line

Dopo la "truffa del legno" ecco servita la "truffa del pellet". Identica la modalità, ancora una volta del Foggiano gli autori del raggiro. E' quanto scoperto dai carabinieri nel Trevigiano, dove un uomo aveva acquistato, dal sito di annunci Subito.it, tre bancali di pellet al costo, particolarmente conveniente, di appena 200 euro. Lo riporta TrevisoToday.

L'annuncio ha fatto gola ad un 39enne di Vedelago che ha versato, attraverso un bonifico, la somma richiesta. Con il passare dei giorni l'acquirente ha cominciato a sentire "puzza di bruciato": il carico di combustibile non giungeva a destinazione e il venditore, ricevuto il denaro sul proprio conto corrente, è sparito nel nulla.

Il 39enne, sconcertato, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Vedelago che nell'arco di poche settimane sono riusciti ad identificare e denunciare l'autore del raggiro, un pregiudicato 58enne, originario di San Severo, ma residente da tempo a Nervesa della Battaglia, che è stato denunciato per truffa.