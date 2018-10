La truffa del 'pacco da consegnare' colpisce ancora: anziana raggirata e derubata di 2mila euro

Dopo un breve periodo di stop, tornano in azione i truffatori. Nel mirino, ancora una volta gli anziani di Foggia, ingannati dalla tecnica del "pacco da consegnare".

L'ultimo episodio, in ordine di tempo, risale a ieri mattina, quando una anziana donna è stata contattata telefonicamente da un sedicente corriere incaricato di consegnare un pacco destinato al figlio, da ritirare e saldare contestualmente.

Poco dopo, in via Masi, alla porta della vittima si è presentato il corriere che consegnato il famoso pacco (che non conteneva nulla di quanto prospettato) e ha incassato la somma richiesta: 2mila euro. Solo alcune ore dopo, confrontandosi con i familiari, la donna ha realizzato di essere stata vittima di raggiro e ha denunciato l'accaduto presso gli uffici della questura. Indagini in corso.