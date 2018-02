Compra marmitta on line, sborsa 280 euro ma non gli arriva: presi i due truffatori

Sono stati denunciati in stato di libertà i due 42enne, rispettivamente di Caserta e Cerignola, accusati di essere gli autori della truffa ai danni di un cittadino leccese.

La vittima, infatti, ha letto un annuncio pubblicato dai due su un noto portale on line specializzato nella compravendita di beni, relativamente alla vendita di una marmitta per motociclo a 280 euro. Quando però ha versato la somma su carta Postepay, la merce non gli è mai arrivata e i venditori – N.G. e M.L. si sono resi irreperibili.

Sono stati però identificati dai carabinieri della stazione di Lecce e, al termine delle formalità di rito, denunciati in stato di libertà.