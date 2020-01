Beccati truffatori della marmitta: avevano incassato l'acconto e si erano resi irreperibili (senza consegnare la merce)

Due foggiani residenti in Provincia sono stati denunciati per truffa dai carabinieri di Castellucchio nel Mantovano. Nei giorni scorsi il 38enne e il 47enne tramite bonifico bancario si erano fatti consegnare l'acconto di 350 euro per la vendita di una marmitta pubblicizzata su un noto sito di compravendita. Incassato il denaro i due si sono resi irreperibili e non hanno spedito la merce. I due soggetti sono stati immediatamente individuati dai miliatari dell'Arma e denunciati all'autorità giudiziaria di Mantova.