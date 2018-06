Finto responsabile Inps in azione: chiede 1400 euro ad un'anziana con la promessa di sbloccarle un credito

Benché studiata nei minimi dettagli, questa volta la truffa ordita ai danni di una anziana non è riuscita. E’ rimasto a bocca asciutta, quindi, il truffatore che, nella giornata di ieri, ha contattato la vittima designata, una 80enne foggiana, riscontrando però inaspettate reticenze e resistenze.

Dall’altro capo del telefono, l’impostore si è spacciato per un responsabile Inps, il quale ha chiesto all’anziana la somma di 1400 euro, a titolo di anticipo per avviare le pratiche relative alla liquidazione di un credito che la donna poteva vantare.

La donna, però, non si è lasciata abbindolare dalla promessa del “gruzzoletto” proposto e, di fronte a tanta resistenza, per il truffatore non è rimasta altra opzione se non quella di gettare la spugna. L’accaduto è stato prontamente denunciato alla polizia, che ha avviato le indagini del caso e registrato il nuovo “canovaccio” di raggiro, dopo il tormentone della truffa del pacco da consegnare.