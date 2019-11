Chiama anziana e simula la voce del nipote: "Nonna mi hanno arrestato". La vittima consegna 1500 euro al finto avvocato

Aveva temuto realmente che suo nipote fosse stato coinvolto in un fatto di cronaca e arrestato. Quella telefonata del finto avvocato che alla donna aveva chiesto 4500 euro, somma necessaria per scagionare il suo assistito, era stata impreziosita persino dalla voce simulata del nipote della vittima.

Nel giro di pochissimi minuti il finto legale si è presentato presso l'abitazione della malcapitata, riuscendole a sficcare ben 1500 euro, un terzo della somma richiesta.

L'anziana signora residente in viale Colombo a Foggia ha notato qualcosa di strano e qualche minuto dopo si è messa in contatto con il nipote, che non era stato arrestato e che purtroppo altro non ha potuto fare che constatare la truffa ed allertare la polizia.