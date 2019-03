Occhio alla truffa del 'Centro Assistenza': "Fate attenzione", i consigli utili

Come riporta il sito del commissariato di polizia on line (sportello per la sicurezza degli utenti del web), in questi giorni può capitare che navigando sul web giungano degli avvisi, grazie a dei popup automatici, che segnalano la presenza di virus all’interno del proprio dispositivo (PC). Nulla di questo è vero.

Il messaggio, specificatamente, consiglia all’utente di contattare telefonicamente un “centro assistenza”, attraverso il quale si può accedere ad un servizio a pagamento finalizzato alla “pulizia” e manutenzione del PC.

Una volta contattato il “centro assistenza” , fantomatici ingegneri informatici, attraverso delle indicazioni ben precise, “aiutano” l’ignaro malcapitato ad installare un software malevolo che consente, da remoto, di poter accedere a tutte le informazioni presenti sul computer stesso.

Ecco tutti i consigli

Diffidate del numero telefonico riportato nel messaggio, anche se si presenta come un numero di telefonia urbana allocato in Italia;

Non installate alcun software “consigliato” dal centro assistenza;

Installate un antivirus aggiornato ed effettuate una scansione del dispositivo;

Cancellate la cronologia di navigazione;

Non fornite numeri di carte di credito, indirizzi email e altri dati personali;

Non pagate alcuna somma di denaro.