Truffa alle aziende foggiane: società si spaccia per "incaricato all'incasso per gli iscritti". La denuncia della CCIAA

A seguito di segnalazione da parte dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Foggia, il segretario generale della Camera di Commercio di Foggia, Lorella Palladino, invita le associazioni di categoria e le imprese di Capitanata a diffidare di chiunque si spacci per “incaricato all’incasso per gli iscritti alla CCIAA di Foggia”.

La truffa agli iscritti CCIAA

"Nei giorni scorsi una società denominata Ye.Li. ha inviato una nota di pagamento ad alcune aziende (in allegato), invitandole a corrispondere un determinato importo, quale tassa per l’iscrizione alla Camera di Commercio. Si precisa che la Camera di Commercio di Foggia non si avvale di alcun intermediario per la riscossione dei tributi. La CCIAA di Foggia si riserva di agire nelle sedi più opportune per la tutela dell’interesse dell’Ente e delle imprese della provincia di Foggia"