"Vi faccio fare un affare!". Truffatore aggancia anziani e vende abiti per 500 euro (ma fugge con denaro e merce)

Li ha 'agganciati' per strada, accreditandosi come il 'figlio di un ex collega di lavoro'. Poi li ha convinti a tornare a casa, dove avrebbe mostrato loro un campionario di capi d'abbigliamento di alta moda. "Vi faccio fare un affare!", avrebbe detto il truffatore alla coppia di anziani - 86 anni lui, 79 lei - raggirati e truffati nel pomeriggio di ieri, a Foggia.

Il fatto è successo in via Labriola, intorno alle 17. Il sedicente commerciante ha mostrato loro gli abiti che portava al seguito, riuscendo a 'piazzare' alla coppia merce per 500 euro. Terminata la vendita, però, l'uomo è fuggito intascando il denaro e portando con sè anche i capi d'abbigliamento. L'accaduto è stato denunciato alla polizia, intervenuta sul posto per raccogliere le testimonianze delle vittime e tracciare un identikit del truffatore. Al vaglio degli agenti le immagini delle telecamere situate nei pressi dell'abitazione della coppia e nel luogo in cui l'uomo li aveva agganciati.