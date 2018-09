Si fingevano agenti immobiliari e affittavano case vacanze di ignari proprietari

Due foggiani sono stati denunciati dai carabinieri di Mamoiada in provincia di Nuoro, poiché - come riporta l'Unione Sarda - pubblicavano annunci per l'affitto di case vacanze su un sito on-line senza averne il titolo. Il 35enne e il 40enne dovranno rispondere di truffa in concorso.

Si legge sul quotidiano d'informazione on line: "In particolare, con inserzioni fraudolente, qualificandosi quali agenti immobiliari, proponevano l'affitto di immobili per uso turistico di ignari proprietari, senza averne alcun titolo"