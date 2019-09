Appello ai commercianti di Foggia: occhio alla truffa della 100 euro!

Sta facendo il giro del web l'allarme truffa lanciato su Facebook da un cittadino di Foggia a tutti i commercianti. Ad agire vi sarebbero tre persone. Due attendono in macchina a bordo di una Fiat Multipla grigia, l'altro entra e prova a compiere la truffa della 100 euro. Un tentativo sarebbe stato compiuto questa mattina presso un'attività di viale Michelangelo.

La tecnica sarebbe questa, spiegano su Facebook: "Chiedono al banco un prodotto, ti danno una 100 euro buona, il cassiere la controlla, poi all'improvviso ti dice che ha i soldi per pagare e quindi non cambia piu la 100 e la rimette nel portafogli, ma mentre sta cacciando le monete o le banconote più piccole, si accorge di non arrivare al saldo totale, e quindi ti ridà la 100 ma stavolta è quella falsa, che il malcapitato cassiere non ricontrolla perché crede che è la stessa che ha messo fuori la prima volta, perché il tutto avviene in rapida successione"