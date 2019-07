Lido nel Gargano riapre dopo la tromba d'aria: "Ciò che non ci uccide ci rende più forti"

"Ci rialzeremo". E così è stato. Il lido Pantarei di Torre Mileto si rialza dopo la tromba d'aria che il 13 luglio ha spazzato via sdraio e ombrelloni, divelto e distrutto parte della struttura, provocando ingenti danni ma non un clima di rassegnazione. Tutt'altro, lo stabilimento balneare ieri ha riaperto: "Ciò che non ci uccide ci rende più forti" scrivono sulla pagina Facebook