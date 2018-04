Auto in fiamme a Troia: è di un agricoltore, indagano i carabinieri

Un incendio ha interessato nel corso della notte un'autovettura parcheggiata in strada, in via San Francesco, a Troia. A bruciare è stata una Kia Sportage di proprietà di un agricoltore del posto di 42 anni. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme hanno riferito di non aver trovato tracce di dolo. Ascoltato dai militari, la vittima dell'accaduto ha riferito di non aver ricevuto minacce, nè ritiene di avere nemici. La zona non è dotata di sistema di videosorveglianza.