Lutto cittadino a Orta Nova, città in lacrime per la strage della famiglia Curcelli. Il sindaco: "Siamo scioccati"

"La notizia di questa mattina che ha coinvolto la famiglia Curcelli ci ha letteralmente scioccati. Siamo davvero provati e increduli di fronte a quello che è accaduto. E' un qualcosa che ha addolorato tutta la comunità. Un pensiero per Teresa, Miriana e Valentina: vite spezzate senza alcuna giustificazione. In queste ore si sta cercando di ricostruire le motivazioni, ma non ci sono motivazioni che tengano davanti a tutto questo". Così il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, sul triplice omicidio e suicidio dell'assistente capo della polizia penitenziaria di questa notte in un appartamento di via Luigi Guerrieri. "Nelle prossime ore istituiremo il lutto cittadino per la nostra comunità" annuncia il primo cittadino.