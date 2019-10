Tante fiaccole per Teresa, Valentina e Miriana: Orta Nova scende in piazza per ricordare le vittime del folle triplice omicidio

Una fiaccolata per Teresa, Miriana e Valentina, le tre donne uccise ad Orta Nova per mano, rispettivamente, del marito e del padre, poi morto suicida. A chiderla sono i cittadini stessi, per pregare per le vittime, che attendono ancora la celebrazione delle esequie. L'appuntamento lo fissa il sindaco, Domenico Lasorsa. "A seguito della richiesta di alcuni cittadini di voler organizzare una fiaccolata in memoria di Teresa, Miriana e Valentina, vi informiamo che domani sera 15 ottobre a partire dalle ore 19.00, ci sarà una fiaccolata accompagnata da un piccolo corteo per le strade di Orta Nova" scrive il primo cittadino.

"Il raduno è presso Piazza Pietro Nenni alle 19.00 mentre il corteo comincerà alle 19.30. Siete tutti invitati a partecipare. Per chi volesse parteciparvi, può tranquillamente munirsi di una fiaccola o di una semplice candela e seguirci durante la manifestazione".