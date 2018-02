La strada per Foggia è pericolosa. Il sindaco di Trinitapoli: "Ho segnalato ma la Provincia non interviene"

“Dopo ripetute segnalazioni nelle sede competenti della Provincia, ora provvederemo all'interdizione al traffico della strada provinciale Trinitapoli-Foggia”. Il sindaco Francesco di Feo interviene sulle condizioni della strada verso il capoluogo dauno, sul quale l'Ente BAT si è dimostrato sin qui sordo ad ogni sollecitazione.

Spiega il primo cittadino casalino: “In veste di consigliere provinciale ho più volte sollevato la questione del dissesto stradale della SP 47 e di altre arterie di competenza provinciale. Posso produrre attestazione di interventi e interrogazioni sul tema. Purtroppo, su questi come su altri argomenti, hanno finito per prevalere ostacoli dapprima economici e poi politici: le nostre strade sono restate rotte malgrado i proclami, mentre arterie come quella tra Andria e Canosa o tra Bisceglie ed Andria hanno registrato allargamento e lavori di messa in sicurezza del manto stradale”.

Nelle scorse ore, anche una petizione popolare ha acceso ulteriormente i riflettori. E di Feo proprio ieri ha presentato in Provincia l'ennesima interrogazione. La situazione sulla ex statale 544 che porta a Foggia dall'incrocio Via Transumanza-Via Mare è diventata ormai insostenibile. Necessario l'intervento del sindaco di Feo, anche per quanto di competenza comunale: “Siamo già al lavoro per chiudere al traffico alcuni tratti della Trinitapoli-Foggia divenuta ormai pericolosi a causa delle profonde e mai sistemate buche. La sicurezza prima di tutto. Poi vedremo se la Provincia si mostrerà ancora sorda alle nostre legittime istanze”.