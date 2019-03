Furto automezzi nel Leccese: l'intero carico recuperato in un capannone a Trinitapoli

Un carico" di mezzi pesanti e da lavoro, dall'ingente valore economico, rubati nel Leccese e ritrovato a Cerignola, che si conferma come "centrale" del riciclaggio di auto e mezzi rubati. Il furto risale alla notte tra il 14 e 15 marzo, quando ignoti hanno "ripulito" il parco mezzi di una azienda di Sannicola, frazione Chiesanuova.

I malviventi sono riusciti ad asportare numerosi mezzi, tra cui una pala meccanica, un autocarro Fiat Iveco, un rimorchio a tre assi e una Renault Kangoo. Ancora, sono fuggiti con un livellatore laser, un martello monoblocco e un autocarro Nissan completo di mini escavatore bobcat, con martello, rampe e benna. Immediata l'attività investigativa dei carabinieri che, con l'ausilio dei colleghi della compagnia di Cerignola sono riusciti ad individuare i mezzi in un capannone già sottoposto sequestro penale, a Trinitapoli.

L'area in questione, appartiene ad un pregiudicato del posto, attualmente detenuto. Tutto il materiale asportato è stato recuperato e restituito al proprietario che ha ringraziato i carabinieri per la tempestività nell’intervento - si è concluso tutto in meno di 24 ore - e per il ritrovamento dei mezzi. Indagini tuttora in corso per risalire agli autori del furto ed eventuali complici.