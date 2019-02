Arrestato latitante foggiano a Trieste: alloggiava in un albergo, doveva scontare una condanna per tentato furto

Come riportato da TriestePrima nella notte tra il 13 e 14 febbrio le volanti della Polizia hanno arrestato un 59enne nato a Foggia che nell'ottobre del 2018 era stato accusato di tentato furto aggravato in concorso dal Tribunale di Como.

Latitante, alloggiava in una struttura ricettiva di via Udine. Gli agenti lo hanno identificato e accompagnato in questura, poi lo ha condotto al carcere del Coroneo per scontare otto mesi e dieci giorni di reclusione e pagare una multa di 260 euro