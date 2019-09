Le piogge allagano il Tribunale di Foggia, compromessi i fascicoli dibattimentali: "Attività giurisdizionale a rischio"

“Quanto accaduto – denuncia la Procura in una nota - non rappresenta un evento eccezionale e imprevedibile". Pertanto per domani è convocata una conferenza stampa per "sensibilizzare i cittadini ed enti preposti"