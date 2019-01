Guasti alla circolazione, rallentamenti tra Caserta e Foggia: rimborsi per i passeggeri "del viaggio della speranza" di ieri sera

Sulla linea Caserta-Foggia prosegue il lavoro delle squadre tecniche di RFI per ripristinare le normali condizioni di circolazione, rallentata da ieri sera a causa delle intense precipitazioni nevose che hanno interessato la zona e che hanno provocato alcuni guasti ai sistemi di circolazione sulla linea, con notevoli disagi per i passeggeri, alcuni dei quali per raggiungere il capoluogo dauno da Roma hanno impiegato anche 10 ore.

Il traffico permane rallentato con possibili ritardi fino a 60 minuti. Le stazioni di Roma, Foggia, Bari e Lecce sono presenziate da personale di assistenza. Trenitalia ha disposto l’indennizzo integrale del biglietto di viaggio per i treni che ieri, 4 gennaio, hanno subito un ritardo superiore alle tre ore. La richiesta va effettuata trascorse 24 ore dalla data del viaggio: ecco come ottenere l'indennizzo.