Il volo della vita da Foggia a Pisa: Alidaunia e l'equipe medica con la piccola Camilla fino all'ospedale di Firenze

Su quel volo della speranza partito da Amendola alle 23.50 del 21 gennaio e atterrato all'aeroporto di Pisa all'una di notte (oltre che a bordo dell'ambulanza nel tragitto dall'aeroporto toscano all'ospedale Meyer di Firenze) insieme alla bimba di due anni giudicata in pericolo di vita, c'era l'equipe medica Alidaunia srl composta da uno specialista in anestesia e rianimazione ed un infermiere esperto di area critica, opportunamente addestrati al salvataggio in operazioni aeronautiche.

E' stata infatti la società con sede a Foggia ad organizzare le operazioni sanitarie e a mettere a disposizione della operazione di salvataggio di Camilla, sia gli elettromedicali che l'infermiere Generoso Rignanese e l'anestesista rianimatore dr. Tommaso Marzano. Circa due ore e mezza di viaggio di cui poco più di un'ora in volo dal decollo all'atterraggio a bordo del Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

La società Alidaunia - che svolge il servizio pubblico di elisoccorso (118) per interventi primari e secondari per tutta la provincia di Foggia avvalendosi del personale sanitario fornito da Alilife soc Coop a rl. - era stata contatta per trasportare la piccola a Firenze con l'elicottero.

Purtroppo le condizioni meteo avverse non lo hanno permesso e al fine di portare a buon fine la missione, l'AM di Alidaunia Roberta Valentina Pucillo, suggeriva ed organizzava, di concerto con la centrale operativa 118, il volo per mezzo dell'aeromobile dell'areonautica militare fornendo e mettendo a disposizione il personale sanitario in forza ad Alilife.