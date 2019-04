Sacchi e guanti di plastica, è l'ora della #trashchallenge: foggiani volenterosi ripuliscono parchi cittadini

Erano circa una ventina i giovani volenterosi che, questa mattina, "armati" di sacchi e guanti di plastica (e tanto olio di gomito), hanno liberato dai rifiuti una delle aree verdi cittadine situate in via De Petra, alla periferia di Foggia.

Sono i volontari della #trashchallenge, una 'sfida' aperta a chi ama la propria città e si impegna per renderla più bella e pulita. In una mattinata di lavoro, i giovani della #trashchallenge hanno riempito decine di sacchi della spazzatura con una vasta gamma di rifiuti (tra cui gli immancabili salotti e sanitari abbandonati nei pressi dei cassonetti per la spazzatura) che concittadini incivili hanno abbandonato nel verde. Una iniziativa partita dal basso e che - coordinata Marco Manzo, Feliciana Campaniello e Angela Gallo - che punta a diventare un appuntamento fisso, per contrastare l'inciviltà con gesti utili e concreti.

