Seconda sostituzione nella 'Squadra Stato': dopo il prefetto, cambia anche il questore

Ancora una 'sostituzione' nella 'Squadra Stato' che tanti risultati ha raggiunto (e sta raggiungendo) nel contrasto alla criminalità, comune e organizzata, in terra di Capitanata.

Dopo il prefetto Massimo Mariani (al suo posto, da alcune settimane, Raffaele Grassi), a lasciare la provincia di Foggia è il questore Mario della Cioppa. Ultimi giorni in Puglia per lui: a metà giugno ricoprirà assumerà la funzione di questore nella città metropolitana di Catania. Prossimo al trasferimento anche il colonnello Marco Aquilio, comandante provinciale dei carabinieri di Foggia. Al momento non sono noti i nomi dei successori.