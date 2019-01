Il capitano dei Carabinieri Massaro lascia Cerignola: con lui 700 arresti, ignoti gli incendiarono l'auto

Si chiude la stagione cerignolana, per il capitano dei carabinieri Michele Massaro. Dopo circa due anni e mezzo alla Compagnia ofantina, Massaro lascia la Puglia per essere trasferito in Lazio, dove presterà servizio presso lo stato maggiore dell'Aeronautica, a Roma.

Un trasferimento che era nell'aria da tempo, e che non è collegato al grave atto intimidatorio che lo stesso subì alcune settimane fa, quando ignoti incendiarono e distrussero la sua auto privata.

Durante il suo servizio nel territorio del basso Tavoliere, sono stati messi a segno numerosi arresti (circa 700) e importanti operazioni: da quelle anti-droga nei quartieri caldi della città a quelle finalizzate a quelle contro il furto e il riciclaggio di automezzi, passando per le importanti attività di contrasto alle rapine in danno di autotrasportatori.

Presto verrà ufficializzato il nome del nuovo capitano che prenderà il suo composto alla Compagnia Carabinieri di Cerignola.