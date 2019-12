Trapianto multiorgano, è il primo in Europa: polmoni, fegato e pancreas nuovi, così manfredoniano torna a vivere

Per la prima volta in Europa è stato effettuato un trapianto di ben quattro organi sullo stesso paziente e contemporaneamente. E per Domenico Gatta, 47enne di Manfredonia, affetto da fibrosi cistica, comincia adesso una nuova vita.

A caricarsi sulle spalle la responsabilità di questo primato è stato l'Ospedale Molinette di Torino. Come riporta TorinoToday.it, quando l'uomo giunse alle Molinette la sua condizione era grave: polmoni, fegato e pancreas erano stati già attaccati e compromessi dalla malattia. I medici si sono trovati davanti a un bivio: lasciar andare il paziente o rischiare un trapianto multiplo di ben quattro organi contemporaneamente.