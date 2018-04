Mercato settimanale a Torremaggiore: da lunedì al via il servizio gratuito di trasporto con navetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Partirà il 16 aprile a Torremaggiore il servizio sperimentale di trasporto con navetta in occasione del mercato settimanale del lunedì. Attivato dall’Amministrazione comunale, durerà fino al 28 maggio. “Lo scopo è quello di offrire alla cittadinanza, soprattutto agli anziani e alle famiglie non automunite, l’abbattimento delle distanze tra i poli della città al fine di facilitare il raggiungimento della zona mercatale”, spiega l’assessore alla Viabilità e traffico, Antonio Di Cesare (in foto). “Abbiamo inteso venire incontro alle richieste che ci sono pervenute da parte di specifiche fasce della popolazione torremaggiorese e ci siamo prodigati rapidamente per istituire questo servizio di trasporto gratuito al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza stradale e di inclusione sociale, nonché per garantire la massima fruibilità delle attività commerciali che settimanalmente caratterizzano il nostro mercato”, commenta il Sindaco, Pasquale Monteleone. Il servizio verrà espletato con apposito mezzo nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 11:30 con partenza dai seguenti punti di salita: Ore 8:30 viale Aldo Moro (pineta presso la fermata delle Ferrovie del Gargano) Ore 9:30 via Lamedica (angolo via Pio La Torre) Ore 10:30 viale Aldo Moro (pineta presso la fermata delle Ferrovie del Gargano) Ore 11:30 via Lamedica (angolo via Pio La Torre) Il percorso con relative fermate sarà esposto ai punti di salita. Le fermate lungo il percorso saranno indicate con la dicitura “Fermata navetta mercato settimanale”.