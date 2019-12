Rapina a Torremaggiore: minacciano barista con una pistola e portano via l'incasso

Paura a Torremaggiore, dove in via Aldo Moro si è consumata una rapina. Ad agire, due soggetti incappucciati che hanno fatto irruzione in un bar, minacciando con una pistola il titolare - intento a pulire il locale prima della chiusura - e facendosi consegnare l'incasso di circa 4mila euro, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. La presenza di telecamere in zona potrebbe dare delle indicazioni.