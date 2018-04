Torremaggiore: proseguono in città i lavori di manutenzione stradale lungo numerose arterie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La Giunta assessorile del Comune di Torremaggiore ha deliberato il progetto esecutivo riguardante il lavori di bitumazione stradale già approvati nello scorso mese di novembre. Nelle ultime settimane sono stati terminati i lavori di rifacimento di via Togliatti, via fratelli Roselli, via Gobetti e via Don Minzoni. Ripristinata nella sua fruibilità anche la strada che conduce a Castel Fiorentino. In via Roselli, durante i lavori propedeutici alla riasfaltatura, sono riemerse intatte le antiche basole che caratterizzano la pavimentazione della via e che si è quindi deciso di lasciare visibili e percorribili. Nei prossimi giorni si passerà alla bitumatura dei tratti stradali di via Rossi; via Mameli; via fratelli Bandiera; via Leopardi; via Largo Fosse nel tratto di strada dall’incrocio di via Trento a via Mameli; via Marinelli. “L’Amministrazione comunale sta lavorando alacremente per fornire risposte concrete e visibili alla cittadinanza rispetto ad istanze e a criticità che attendevano risposte da anni - commenta il Sindaco di Torremaggiore, Pasquale Monteleone – Si tratta di interventi radicali di manutenzione stradale che vanno così a risolvere problematiche lungo arterie urbane ad altra densità di traffico. Per la realizzazione di questi lavori di pubblica utilità stiamo utilizzando economie di bilancio attraverso cui proseguiamo a rispettare il nostro programma di recupero del decoro urbano, della viabilità e della sicurezza stradale. Altre iniziative saranno programmate dopo l’approvazione del bilancio consuntivo nelle prossime settimane”, conclude il primo cittadino.

