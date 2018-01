Torremaggiore, iniziati i lavori realizzazione del muro di cinta del cimitero lungo via reinella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sono partiti i lavori tanto attesi per la realizzazione del muro di cinta all’ingresso del lato sud del cimitero di Torremaggiore, lungo via Reinella. “Si tratta infatti di un’opera attesa da alcuni anni e che dopo l'insediamento della nostra Amministrazione, ha avuto una accelerazione – spiega il Sindaco, Pasquale Monteleone – Lavori di adeguamento che, nei mesi scorsi a seguito di una gara pubblica presso la “stazione unica appaltante” della Provincia di Foggia, hanno visto la definitiva assegnazione alla ditta vincitrice per un importo complessivo di circa 370 mila euro.

A questo punto – prosegue il primo cittadino - siamo fiduciosi di poter verificare la conclusione dei lavori entro la fine della prossima estate e di poter colmare un’altra lacuna che, attraverso quest’opera, va a risolversi. Prosegue, quindi, il nostro compito di portare a termine opere rimaste incompiute e, contestualmente, di programmare e realizzare nuove iniziative come ampiamente dimostrato in questi ultimi mesi”, conclude Monteleone.

