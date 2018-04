Torremaggiore, incendio in via Santa Lucia: brucia Audi di un giovane camionista

Incendio auto, la scorsa notte, a Torremaggiore, dove in via Santa Lucia è stata distrutta dalle fiamme l'auto - un'Audi - di proprietà di un camionista 28enne, di nazionalità rumena. Il mezzo era parcheggiato in strada. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che non hanno trovato inneschi o tracce di liquido infiammabile. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti in zona.