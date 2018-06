Paura a Torremaggiore, esplode 'petardone' contro l'abitazione di una vedova

Tanta paura, ma per fortuna solo lievi danni per il danneggiamento avvenuto la scorsa notte, a Torremaggiore, ai danni della finestra dell'abitazione di una casalinga del posto. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30, in via Trematore: ignoti hanno lanciato un ordigno - una specie di 'petardone' - contro la finestra di una abitazione al piano rialzato, dove risiede una casalinga, vedova, incensurata del posto. L'esplosione ha provocato lievi danni alla soglia in marmo della finestra e ha scalfito l'avvolgibile. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali la donna non ha saputo fornire una spiegazione in merito all'accaduto. La zona non è servita da telecamere.