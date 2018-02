Torremaggiore, proseguono le attività di controllo del territorio da parte di forze dell’ordine e polizia locale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Proseguono le attività di controllo del territorio torremaggiorese da parte Forze dell’Ordine congiuntamente agli agenti della Polizia Locale. Nei giorni scorsi e nel fine settimana le attività di pattugliamento si sono protratte fino a tarda ora e sono state condotte dalla dagli agenti municipali assieme al reparto prevenzione crimini della Polizia di Stato e agli uomini del commissariato di San Severo.

“Abbiamo fortemente voluto che fossero intensificati i controlli sul suolo comunale e per questo ringrazio il vicequestore Spadaro, dirigente del commissariato di San Severo, per la fattiva e costante collaborazione – spiega il Sindaco Pasquale Monteleone – I temi della sicurezza urbana e della legalità sono sempre stati al centro dell’agenda politica di questa Amministrazione fin dal suo insediamento.

Abbiamo inteso valorizzare al massimo il lavoro della nostra Polizia Locale, encomiabile per abnegazione, nonostante le carenze di organico a cui daremo risposte con l’emanazione di bandi di concorso per l’assunzione di nuovi agenti che andranno a rafforzare un corpo che comunque ha sempre saputo dimostrare sul campo la propria efficienza – prosegue il primo cittadino che conclude – Continueremo ad impegnarci sulla materia della legalità proseguendo lungo il percorso virtuoso intrapreso ormai da mesi, affinché il monitoraggio della città sia costante e la sicurezza non resti un concetto astratto ma una percezione reale da parte della cittadinanza”.