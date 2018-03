Entra allo stadio in carrozzella ma si alza, lo Zac grida al "miracolo". La società: "Lo denunceremo"

Entra allo stadio in carrozzella e si alza, i tifosi ironicamente gridano al "miracolo": è successo nella zona disabili dello Zaccheria in occasione della vittoria al cardiopalma contro il Cesena. Per questo motivo il Foggia Calcio, presa visione con sdegno e rabbia del filmato che mostra la persona, oltre a condannare vivamente l’episodio, "che appare estremamente offensivo verso quelle persone che vivono quotidianamente la vera disabilità", percorrerà tutte le strade possibili per individuare e denunciare la persona che si è resa protagonista di questo inqualificabile gesto.